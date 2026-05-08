Pentagon UFO Belgelerini Yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), gizliliği kaldırılan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) dosyalarının ilk bölümünü yayınladı.

ABD'de yetkililer, gizliliği kaldırılan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) dosyalarına ilişkin belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Aralarında ABD Savunma Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) de yer aldığı kurum ve ajansların arşivlerinden UFO'larla ilgili yaklaşık 162 belge erişime açıldı. Gizliliği kaldırılan belgelere Savunma Bakanlığı'na ait bir özel web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor ve bakanlığın yeni belgeleri aşamalı olarak yayınlanmaya devam etmesi bekleniyor.

Paylaşılan ilk dosyalar arasında Dışişleri Bakanlığı'na ait eski yazışmalar, FBI belgeleri ve NASA'nın insanlı uzay uçuşlarına ait kayıtlar da yer alıyor. Belgeler arasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava araçlarının kameralarına yansıyan dikkat çekici görüntülerin yanı sıra, 1969 yılında Ay yörüngesinde çekilmiş fotoğraflar da bulunuyor.

"Amerikan halkının artık bunları kendi gözleriyle görme zamanı geldi"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yenileri yayınlanacak belgelerin ilk bölümünün Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden kamuoyunun erişimine açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Gizli olarak sınıflandırılarak saklanan bu dosyalar, uzun süredir haklı bir şekilde spekülasyonlara neden oluyordu. Amerikan halkının artık bunları kendi gözleriyle görme zamanı geldi" dedi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise geçmiş yönetimlerin aksine Trump yönetiminin "kamuya azami şeffaflık sağlamaya odaklandığı ve insanların bu dosyalarda yer alan bilgiler hakkında nihayetinde kendi kararlarını verebileceği" ifade edildi.

NASA Direktörü Jared Isaacman da "Doğru olduğunu bildiklerimiz, henüz anlayamadıklarımız ve keşfedilmeyi bekleyen her şey konusunda açık sözlü olmaya devam edeceğiz. Keşif ve bilgi arayışı, uzayın sırlarını çözmeye çalışırken NASA'nın misyonunun temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Pentagon ve diğer ABD kurumlarının yöneticilerine UFO'lar ve dünya dışı yaşama ilişkin dosyaları paylaşma talimatı vermişti. "Tam şeffaflık" prensibi çerçevesinde dosyaların işlenerek yayınlanma sürecinin başlatılmasını talep eden Trump, son derece ilginç ve önemli olarak değerlendirilen konuyla ilgili diğer tüm bilgilerin de açıklanması çağrısında bulunmuştu.

Pentagon'un onlarca yıldır tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkındaki raporları takip ettiği biliniyor. ABD ordusu, 2024 yılında yayımlanan bir raporda, UAP'lara ilişkin resmi incelemelerde dünya dışı yaşamın varlığını doğrulayan herhangi bir kanıta rastlanmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ise bir açıklamasında uzaylıların var olup olmadığından emin olmadığını söylemişti. - WASHINGTON