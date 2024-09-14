Perre Antik Kent'te Kazılara Ara Verildi

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Kommagene Krallığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentte, bu yıl yapılan kazı ve temizleme çalışmalarına ara verildi.

Yüzlerce kaya mezarın yanı sıra yerleşim yeri ve mozaikli alanın bulunduğu Perre Antik Kentte, 2024 yılının kazıları sona erdi. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip Perre Antik Kentte, her yıl yapılan kazılarda yeni yapılar ortaya çıkıyor.

Nisan ayında başlayan ve 3 dönümlük alanda gerçekleştirilen 2024 yılı kazı ve temizleme çalışmalarıyla Perre Antik Kent farklı bir görünüme kavuştu. Özellikle nekropol alanın Güney Doğu kısmında yapılan temizleme çalışmalarıyla yeni oda mezarlarda ana kayaya oyulmuş toplam 33 adet sanduka ortaya çıkartıldı. Ortaya çıkartılan bu oda mezarlar ve temizlenen alanlar yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Kommagenin beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentinde 2024 yılında Nisan ayında başlamış olduğumuz kazılara ara verdik. Bu kazılar sonucunda ise 3 dönümlük bir alanda kazı yaptık. Burada yine girlantlı mezarlar ve yazıtlı olan mezar odaları tespit etmiştik. 3 Dönümlük bir alanı temizlememiz sonucu özellikle Perre Antik Kenti mükemmel bir görünüme kavuştu. Buraya gelen ziyaretçiler yeni kazı yaptığımız alanlarda ziyaret ediyor. 2025 Yılında ise yapacağımız olan kazılarda özellikle şehir kısmının olduğu alanlarda kazı yapmayı düşünüyoruz. Burada yapacağımız kazılarda da çok önemli bulgulara ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN