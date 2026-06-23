Şehler köyü sosyal tesisleri ile halk eğitim merkezi sergisi beğeni topladı - Son Dakika
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Şehler köyü sosyal tesisleri ile halk eğitim merkezi sergisi beğeni topladı

Şehler köyü sosyal tesisleri ile halk eğitim merkezi sergisi beğeni topladı
23.06.2026 11:14  Güncelleme: 11:17
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Şehler Köyü'nde yapımı tamamlanan Sosyal Tesisler ile Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi, vali, milletvekili ve çok sayıda davetlinin katılımıyla törenle açıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Şehler Köyü'nde yapımı tamamlanan Sosyal Tesisler ile Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Çoban, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, şube müdürleri, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, hayırsever iş insanı Kadir Alagöz, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Ali Başören, daire ve okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda köy sakini katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, eğitim aldığı ilkokulda böyle bir açılış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bir hayalin peşinden koştuk. Sayın Kaymakamımızın desteği ve burada eğitim alan amcam Kadir Alagöz'ün katkılarıyla çok güzel bir tesis ortaya çıktı. Sayın Valimize de aramızda bulunduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise konuşmasında eski okul alanının sosyal tesis olarak yeniden kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tesisi çok beğendiğini ifade etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da atıl durumdaki okul binalarının bu şekilde değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Eğitim için bir proje fikri ortaya çıktı. Geleceğe yapılan en büyük yatırım eğitimdir. Burada çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla açılacak kurslarla eğitim verilmesi amaçlanıyor" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ile halk oyunları sergilendi. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisinin açılışı yapılarak kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış boyunca köy muhtarı Muhammet Çolak davetlilerle yakından ilgilenirken, muhtarlık tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehler köyü sosyal tesisleri ile halk eğitim merkezi sergisi beğeni topladı - Son Dakika

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