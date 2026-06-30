Pertek'teki İmar Sorunu İlçeyi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Pertek'teki İmar Sorunu İlçeyi Olumsuz Etkiliyor

30.06.2026 11:46  Güncelleme: 12:27
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2 yıldır çözülemeyen imar planı nedeniyle konut sıkıntısı yaşanıyor, satılık ve kiralık fiyatlar yükselirken esnaf da olumsuz etkileniyor.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaklaşık 2 yıldır çözülmeyen imar planı nedeniyle konut sıkıntısı çekildiği, bunun da satılık ve kiralık konut fiyatlarını yükselttiği, esnafı da olumsuz etkilediği bildirildi.

Emlakçı Turgut Dönmez, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çözülmeyen imar sorununun ilçe ekonomisinin tamamını etkilediğini ifade etti. İmar sorunu nedeniyle Pertek'e yatırım yapmak isteyenlerin tereddüt yaşadığını söyleyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Arsa almak ya da ev yapmak isteyenler, özellikle konut yatırımı konusunda çekimser kalıyor. Şu anda Pertek'te neredeyse hiçbir yerde inşaat yapılmıyor. İnşaat olmayınca ister istemez Pertek'in ekonomisi de zarar görüyor. Esnaf da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Çünkü inşaat sektörü hareketlendiğinde nakliyecisinden minibüsçüsüne, yapı malzemesi satıcısından diğer esnafa kadar birçok kişi bundan fayda sağlıyor. Dolayısıyla bu süreçte herkes ekonomik anlamda zarar görüyor."

İlçede kiralık ev bulmanın zor olduğunu, kiraların doğal gaz durumuna göre 16 bin liradan başladığını anlatan Dönmez, "Normal şartlara göre pahalı mı? Bence pahalı" dedi.

İnşaat sektöründe çalışan Mert Deniz Üregir ise imar sorununun sektör üzerinde ağır ekonomik yük oluşturduğunu söyledi. Yeni konut yapılamadığı için hem çalışanların hem de esnafın mağdur olduğunu belirten Üregir, "Bir ev yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Kiralar ise abartılı derecede pahalı. Dükkan kiraları da aynı şekilde yüksek. Bu da ister istemez bizim sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Biz inşaat sektöründe çalışıyoruz. İnşaat olmadığı zaman sektörde çalışanlar da satış yapamıyor. Bu durum doğal olarak bizi de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

İlçe esnafından Sinan Kurt da Pertek'te hayata geçirilmeyi bekleyen çok sayıda büyük konut projesi bulunduğunu ancak imar sorunu dolayısıyla projelere başlanamadığını anlattı.

Kurt, birçok işin yarım kaldığını bildirdi ve müteahhitlerin tadilatlarla ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Pertek Belediye Başkanı Recai Vural ise imar sorununun önceki belediye başkanı döneminde ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"2024 yılında imar planı iptal edildi. Biz de göreve geldikten hemen sonra müracaatımızı yaptık. Şu anda kurum görüşleri alınıyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra dosyayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ileteceğiz. Bakanlıktaki işlemlerin ardından imar planı hazırlanacak ve sorun çözüme kavuşacak. Ancak bunun belirli bir süreci var. Kurum görüşlerinin tamamı henüz alınmış değil. Bu nedenle imar planı henüz tamamlanmadı. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) görüşü tamamlandı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün görüşü ise henüz bekleniyor. Tamamlanan kurum görüşlerini de beklemeden peyderpey Ankara'ya gönderiyoruz. Sorunun çözümü için azami gayreti gösteriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Pertek'teki İmar Sorunu İlçeyi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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