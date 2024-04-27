Peygamber Sevdalıları Vakfı Siyer Yarışması Derece Alanlara Ödüllerini Teslim Etti

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Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen Siyer Yarışması'nda derece alanlara ödülleri teslim edildi. Ağrı'nın Patnos ilçesinde gerçekleştirilen programa çok sayıda veli iştirak etti.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından organize edilen "Onu Oku Onu Yaşa" temalı Siyer Yarışması'na Ağrı'nın Patnos ilçesinde katılan ve ülke geneli derece yapan öğrencilere ödülleri gerçekleştirilen bir program ile teslim edildi.

Patnos Selahaddin Eyyubi Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrencilerin yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi de katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Patnos Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Müdürü Osman Gümüş, çok sayıda öğrencinin yarışmada hatırı sayılır derece aldığının altını çizdi.

Gümüş, "Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen, Türkiye geneli "Onu Oku Onu Yaşa" temalı siyer yarışmasına okulumuz Patnos Selahaddin Eyyubi Ortaokulu öğrencileri tarafından yoğun bir katılım gösterilmiştir. Öğrencilerimizin, okulumuz din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni sayın Tayfun Demir öncülüğünde yapmış oldukları hummalı çalışmaları başarıyı beraberinde getirmiştir. Türkiye geneli katılım sayısının 194 bin olduğu yarışmada açıklanan kesin bilgilere göre, öğrencimiz Asmin Özdoğan Patnos 1'incisi, Ağrı 2'ncisi ve Türkiye 106'ncısı olmuştur. Takdir edilesi bir diğer başarı ise yine okulumuz öğrencilerinden Ela Cücen'e aittir. Öğrencimiz Patnos 2'ncisi, Ağrı 6'ncısı ve Türkiye 129'uncusu olmuştur." dedi.

Öğrencilerinin başarılarını sıralamaya devam eden Gümüş şunları söyledi: "Başarılarımız bununla sınırlı değildir. Oldukça yüksek bir katılıma sahip bu yarışmada Levent Damar, Havvanur Hamay, Zeynep Hamay, Umut Doğan ve Abdulsamet Habip Taştoprak isimli öğrencilerimiz ilk bine girmişlerdir. Gelecek yıl yapılacak olan yarışmaya daha iyi hazırlanarak gerek il gerek ilçe düzeyinde daha fazla öğrencimizin başarı göstereceğine inanıyorum. Bu başarılarda büyük emeği olan sayın Tayfun Demir hocamızı ve öğrencilerimizi başta şahsım olmak üzere okulumuz adına tebrik ediyor ve bu başarılarının katlanarak daim olmasını diliyorum."

Derece giren öğrencilere Vakıf tarafından gönderilen hediyeler sırasıyla takdim edildi. - AĞRI