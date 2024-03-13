Pi Gençlik Derneği'nin 10. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması - Son Dakika
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Pi Gençlik Derneği'nin 10. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması

Pi Gençlik Derneği\'nin 10. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Pi Gençlik Derneği'nin 10. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliğinde gençlere vatanları için savaşma çağrısı yaptı.

13.03.2024 12:42  Güncelleme: 13:01
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Pi Gençlik Derneği'nin 10. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliğinde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Vatanını terk eden değil, vatanı için savaşan gençlere ihtiyacımız var" dedi.

Gençlerin sahip olması gereken haklar ve sorunlarının çözülmesi için ulusal ve uluslararası arenada faaliyetlerini sürdüren Pi Gençlik Derneği'nin kuruluşunun 10. yılı kutlandı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen kutlama etkinliğine, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da katıldı.

Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler, derneğin yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Halil Arda da gençler için yaptıkları çalışmaları anlattı. Vizyonları örtüştüğü için Pi Gençlik Derneği'yle iş birliği yaparak ortak gençlik projelerine imza attıklarını dile getirdi. Başkan Arda, " Gaziemir Belediyesi'nde ilk defa iki gençlik çalışanı istihdam ettik ve Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi'ni kurduk. Yaklaşık bir ay sonra bitecek 3 bin metrekare büyüklüğünde Gençlik Merkezi inşa ediyoruz. Herkes yol, kaldırım, park yaparken biz gençliğin geleceğini önemsedik. Çünkü hiçbir gencin ülkesini terk etmesini istemiyoruz. Vatanını terk eden değil, vatanı için savaşan gençlere ihtiyacımız var. İnanılmaz başarılı işlere imza atan Pi Gençlik Derneği'nde emeği geçen herkesi kutluyorum. Mücadelemiz devam edecek. Her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Halil Arda, Gençlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pi Gençlik Derneği'nin 10. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması - Son Dakika

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