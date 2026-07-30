Pide Ustası Yaz Sıcaklığında Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Pide Ustası Yaz Sıcaklığında Mücadele Ediyor

Pide Ustası Yaz Sıcaklığında Mücadele Ediyor
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Mustafa Çubuk, 50 yıllık tecrübesiyle sıcak fırında çalışmanın zorluklarını ve gıda güvenliğini anlatıyor.

Eskişehir'de fırın sıcaklığının 400 dereceyi aşmasına rağmen mesleğini yarım asırdır büyük bir özveriyle sürdüren Şanlıurfalı pide ustası Mustafa Çubuk, yaz aylarında çalışmanın zorluklarını paylaşırken tüketicileri de güvendikleri ve bildikleri esnaftan alışveriş yapmaları konusunda uyardı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 37 yıldır pidecilik yapan Şanlıurfa doğumlu 50 yıllık pide ustası Mustafa Çubuk, yaz sıcaklarında fırın karşısında çalışmanın zorluklarını anlattı. Sıcaklığı 400 dereceyi aşan fırının başında mesleğini ilk günkü aşkla sürdüren deneyimli usta, fırın sıcaklığıyla nasıl mücadele ettiğini paylaşırken, son dönemde artan gıda güvenliği endişelerine karşı da vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

"400 derece kolay değil, normal bir vatandaş 5 dakika duramaz"

Genellikle bölgedeki esnafa yönelik çalıştıklarını ve yaz sıcaklarının işleri etkilediğini belirten Mustafa Çubuk, "Ürünlerimiz pide çeşitleri, saç kavurma, kebap çeşitlerimizle devam ediyoruz. Esnafa yönelik çalışıyoruz. Ama bu sıralar biraz sıkıntılı, sıcaklardan dolayı. Hamur işi biraz azaldı. Şu an fırının ısısı 400-450'yi buluyor, güne 300'le başlıyoruz ama biraz zorlamaya başladı. İki senedir bayağı bir zorluyor. Suyu az içmeye çalışıyoruz, hemen ter yapıyor. 400 derece kolay bir şey değil yani. Normal bir vatandaş 5 dakika duramaz burada" dedi.

"Artık yeni nesil yetişmiyor"

Yarım asırlık meslek hayatı boyunca pek çok çırak eğittiğini ancak günümüzde sektörün en büyük sorununun eleman yetişmemesi olduğunu vurgulayan emektar pideci, "Bizim zamanımızda hepsi çok çalıştı, çok ustalık yetiştirdik. Ama şimdi çok zor yani yeni nesil yetişmiyor" şeklinde konuştu.

"Pahalı olan kalitelidir diye bir şey yok, bildiğiniz yerden şaşmayın"

Son dönemde dışarıda yemek yemenin maliyetli olduğunu ve fiyatın her zaman kaliteyi yansıtmadığını belirten Mustafa Çubuk, "Herkes bildiği yerden yiyecek. İlla çok pahalı olup da kaliteli diye bir şey yok yani. Restoranlarda döner çok pahalı ama bunu gıda tarımda görüyoruz neler kattıklarını içine. Bildikleri yerden yiyecekler yani, hiç şaşmayacak. Kasabı da aynı olsun, lokantası, pidecisi, bildikleri yerden yiyecekler" ifade etti.

Kaynak: İHA

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