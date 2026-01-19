Pınarhisarlı tır şoförlerinden tır parkına tepki

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde hizmete açılan tır parkı, tır şoförlerinin tepkisine sebep oldu. Şoförler, yaşadıkları mağduriyetlerin plansız ve eksik uygulamalardan kaynaklandığını ifade etti.

Pınarhisarlı tır şoförleri, tır parkında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Park alanının altyapısı tamamlanmadan, ulaşım ve servis planlaması yapılmadan açıldığını savunan şoförler, uygulamanın bu haliyle mağduriyet olşturduğunu dile getirdi.

Tır şoförleri, park alanında servis hizmetinin bulunmadığını, aydınlatma, güvenlik ve sosyal alanlar gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığını söyledi. Özellikle kış şartlarında park alanına ulaşımın büyük bir sorun haline geldiğini belirten şoförler, bu durumun her geçen gün daha da zorlaştığını aktardı.

Bazı şoförler, "Bu park bu haliyle açılmamalıydı. Evimizin önünden aracımıza binme imkanı elimizden alındı. Soğukta kilometrelerce yürümek zorunda kalıyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Tır şoförleri, tır parkının mevcut haliyle işlevsiz olduğunu belirterek, gerekli düzenlemeler yapılmadan uygulamanın sürdürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Şoförler, belediye yönetimini sahaya inmeye ve sorunları yerinde görmeye davet ederek, başta ulaşım ve servis olmak üzere eksiklerin bir an önce giderilmesini talep etti. - KIRKLARELİ