PKK'nın ilk terör şehidi Süleyman Aydın'ın ailesi yalnız bırakılmadı - Son Dakika
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PKK'nın ilk terör şehidi Süleyman Aydın'ın ailesi yalnız bırakılmadı

PKK\'nın ilk terör şehidi Süleyman Aydın\'ın ailesi yalnız bırakılmadı

PKK'nın 40 yıl önce şehit ettiği Türkiye'nin ilk terör şehidi Süleyman Aydın'ın ailesi, şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı. Erzincan Valisi'nin selamları iletilerek, şehidin mukaddes ruhu için dualar edildi.

15.08.2024 14:23
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PKK'nın 40 yıl önce şehit ettiği Türkiye'nin ilk terör şehidi Süleyman Aydın'ın ailesi şehadet yıl dönümünde yalnız bırakılmadı.

15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli köyündeki mezarı başında dualarla anıldı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Serdar Demirci şehit Süleyman Aydın'ın şehadet yıl dönümünde şehidin emaneti olan ailesinİ ve Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan şehit kabrini ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailesine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selamları iletildi, şehidin mukaddes ruhu için dualar edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel PKK'nın ilk terör şehidi Süleyman Aydın'ın ailesi yalnız bırakılmadı - Son Dakika

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