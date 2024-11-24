PKK\'nın şehit ettiği Aybüke öğretmen mezarı başında dualarla anıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Osmancık ilçesinde Atatürk büstüsüne çelenk sunulmasıyla başlayan 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, şehit öğretmenin kabri başında düzenlenen anma programıyla devam etti. Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda aracında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın, dualarla yad edildi. Anma programında, protokol üyeleri şehit öğretmenin mezarına karanfil bırakırken, Kaymakam Furkan Duman tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Vatanı için hem hizmet etmiş hem de canını vermiş tüm öğretmenlerimizi ve Şehit Şenay Aybüke öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Törene Kaymakam Refiki Cebrail Kaya, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, öğretmenler, öğrenciler, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - ÇORUM