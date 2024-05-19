Play-out maçını Oğuzhan Spor kazandı, saha karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Play-out maçını Oğuzhan Spor kazandı, saha karıştı

Bucak Belediye Oğuzhan Spor, MAKÜ Spor'u 2-1 yenerek Burdur'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkını kazandı. Maç sonunda çıkan arbedede taraftarlar ve yönetimler birbirine girdi.

19.05.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Play-out maçını Oğuzhan Spor kazandı, saha karıştı

BURDUR - Burdur Bölgesel Amatör Lig Play-out maçında MAKÜ Spor ile karşılaşan Bucak Belediye Oğuzhan Spor maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak seneye Burdur'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkını kazandı. Maç sonu sevinç gösterisi yapan Oğuzhansporlu futbolcular ile MAKÜ Spor futbolcuları ve yönetimi birbirine girdi.

2024-2025 sezonunda Burdur'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek takımı belirleyecek olan maçta Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor MAKÜ Spor Toto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Burdur Valisi Türker Öksüz ve protokol üyelerinin de izlediği maça Burdur'dan ve Bucak'tan gelen taraftarların ilgisi büyüktü. Maçın ilk düdüğü ile birlikte seyircilerin yoğun desteğiyle başlayan maçta Bucak Belediye Oğuzhan Spor 2. dakikada Oğuzhan Şahan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. MAKÜ Spor ise 34. dakikada Fatih Özaydın'ın attığı golle maçı 1-1'e getirirken ilk yarı bu skor ile tamamlandı.

İkinci yarıda da her iki kalede yaşanan pozisyonlar sonuçsuz kalınca maç uzun süre 1-1 devam etti. Maçta 75. dakikada yaşanan bir karambol anında kafasına darbe alan MAKÜ Spor kalecisi ayağa kalkamayınca sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Maçın 83. dakikasında ise İsmail Odabaşı'nın attığı golle Bucak Belediye Oğuzhan Spor maçta 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Maçta başka gol olmayınca Bucak Belediye Oğuzhanspor 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de Burdur'u temsil edecek takım oldu.

Maç bitti saha karıştı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinen Bucak Belediye Oğuzhan Sporlu futbolcular ile MAKÜ Spor futbolcuları arasında arbede yaşandı. Spor Toto Stadyumu'na flama dikmek isteyen Oğuzhan Sporlu futbolculara ise MAKÜ Spor yöneticileri koşarak tepki gösterdi. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatışınca Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş'de sahaya inerek Oğuzhan Spor futbolcuları ve taraftarlarıyla kutlama yaptı.

Gerginlik stat dışında da devam etti.

Saha içinde yaşanan olaylar nedeniyle gerilen MAKÜ Spor taraftarları saha dışından Oğuzhan Sporlu taraftarların olduğu bölüme geçmek isteyince polis ekipleri ile gerginlik yaşadı. Yaşanan gerginliğin ardından MAKÜ Spor taraftarları bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA

Burdur, Spor, Maç Sonucu, Olay, Futbol, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Play-out maçını Oğuzhan Spor kazandı, saha karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:50 Krizi futbolcular çıkardı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular çıkardı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:05:29. #1.11#
SON DAKİKA: Play-out maçını Oğuzhan Spor kazandı, saha karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement