Yerel

- Play-out maçını Oğuzhan Spor kazandı, saha karıştı

BURDUR - Burdur Bölgesel Amatör Lig Play-out maçında MAKÜ Spor ile karşılaşan Bucak Belediye Oğuzhan Spor maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak seneye Burdur'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkını kazandı. Maç sonu sevinç gösterisi yapan Oğuzhansporlu futbolcular ile MAKÜ Spor futbolcuları ve yönetimi birbirine girdi.

2024-2025 sezonunda Burdur'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek takımı belirleyecek olan maçta Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor MAKÜ Spor Toto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Burdur Valisi Türker Öksüz ve protokol üyelerinin de izlediği maça Burdur'dan ve Bucak'tan gelen taraftarların ilgisi büyüktü. Maçın ilk düdüğü ile birlikte seyircilerin yoğun desteğiyle başlayan maçta Bucak Belediye Oğuzhan Spor 2. dakikada Oğuzhan Şahan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. MAKÜ Spor ise 34. dakikada Fatih Özaydın'ın attığı golle maçı 1-1'e getirirken ilk yarı bu skor ile tamamlandı.

İkinci yarıda da her iki kalede yaşanan pozisyonlar sonuçsuz kalınca maç uzun süre 1-1 devam etti. Maçta 75. dakikada yaşanan bir karambol anında kafasına darbe alan MAKÜ Spor kalecisi ayağa kalkamayınca sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Maçın 83. dakikasında ise İsmail Odabaşı'nın attığı golle Bucak Belediye Oğuzhan Spor maçta 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Maçta başka gol olmayınca Bucak Belediye Oğuzhanspor 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de Burdur'u temsil edecek takım oldu.

Maç bitti saha karıştı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinen Bucak Belediye Oğuzhan Sporlu futbolcular ile MAKÜ Spor futbolcuları arasında arbede yaşandı. Spor Toto Stadyumu'na flama dikmek isteyen Oğuzhan Sporlu futbolculara ise MAKÜ Spor yöneticileri koşarak tepki gösterdi. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatışınca Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş'de sahaya inerek Oğuzhan Spor futbolcuları ve taraftarlarıyla kutlama yaptı.

Gerginlik stat dışında da devam etti.

Saha içinde yaşanan olaylar nedeniyle gerilen MAKÜ Spor taraftarları saha dışından Oğuzhan Sporlu taraftarların olduğu bölüme geçmek isteyince polis ekipleri ile gerginlik yaşadı. Yaşanan gerginliğin ardından MAKÜ Spor taraftarları bölgeden uzaklaştırıldı.