Polat Çifti Koruyucu Aile Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Polat Çifti Koruyucu Aile Oldu

Polat Çifti Koruyucu Aile Oldu
27.06.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta çocukları olmayan Polat çifti, deprem sonrası koruyucu aile olarak 3 kız kardeşi sahiplenerek evlat hasretini dindirdi.

Yozgat'ta çocukları olmayan Polat çifti, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından koruyucu aile modeliyle evlat hasretini dindirdi.

Yozgat'ta yaşayan ve 7 yıllık evli olan Gülhan Polat, çocuk sahibi olamayınca, koruyucu aile modeliyle 3 kız kardeşin sevgi dolu bir yuvada büyümesi için önemli bir adım attı. Koruyucu aile olmak için Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuran çift, bir süre çeşitli eğitim ve değerlendirme süreçlerinden geçti. Yapılan incelemelerin ardından, devlet koruması altında olan ve birbirlerinden ayrılma riski taşıyan üç kız kardeşi birlikte evlat edinmeleri uygun görüldü.

"6 Şubat depremlerinde anne babasız kalan çocuklara üzüldüm, o şekilde karar verdim"

41 yaşındaki Gülhan Polat "Yaklaşık 7 aydır koruyucu aileyim. 7 yıllık evliyim. Bizim çocuğumuz olmadı. Çocuk özlemi çekiyorduk. 6 Şubat depreminden sonra ülkece çok üzüldük, çocukların anne babasız kalması bizim de içimize dokundu. Daha önce böyle bir düşüncemiz yoktu. Ama 6 Şubat depreminden sonra karar verdik. Ön başvuruda bulunduk. Sonra süreç ilerledi. 2 kişiydik, çok sakin bir hayatım vardı. 3 çocuk geldikten sonra neşeli ve dolu dolu günler geçiriyoruz. Küçük çocukların hayatına dokunmak çok güzel bir duygu. Yeri geldiği zaman çok yorucu da oluyor. O yoruculuk onların bir gülüşü ile geçiyor. Bizi çok mutlu ediyor. Bir insanın hayatına dokunmak bu hayattaki en güzel şey olsa gerek. Hayatta bir amacım yoktu. Hayatım onlar geldikten sonra daha da güzelleşti. Kendimi onlara adayarak hayatıma bir anlam ve bir amaç katmış oldum" dedi.

"Zorlandığım konularda çocuk gelişimi uzmanından yardım alıyorum"

3 kardeşin koruyucu ailesi olduklarını söyleyen Polat, "Niyetimiz 1 çocuktu. Daha sonra 2 oldu, derken 3 oldu. Nasip böyleymiş. Zorlanır mıyım diye ilk zamanlar çok korkuyordum. Sosyal hizmetlerin çok büyük desteği oldu. Her türlü imkanı sunuyorlar. Emin olun hiç sıkıntı çekmiyorsunuz. Küçük kızım 3 yaşında, ortanca kızım 5 yaşına girecek, büyük kızım da 6 buçuk yaşında. Zorlandığım, takıldığım konularda yardım almam gerekiyor. Büyük ve ortanca kızımı ayda 1-2 kez çocuk gelişimi uzmanına götürüp getiriyorum. Ben de destek alıyorum. Nasıl davranmam gerektiğini bilmediğim zamanlar oluyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki çocuk gelişimi uzmanı bana yardımcı oluyor. İşler yolunda gidiyor. Şu anda her şey çok güzel. Çevremden çok güzel geri dönüşler alıyorum. Ne kadar güzel bir iş yaptığımın sonradan farkına vardım. Bir hayata dokunmak o kadar önemliymiş ki" cümlelerini kullandı.

"Yozgat'ta 41, ailemizde 55 çocuk koruyucu ailede"

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ise "Koruyucu aile hizmetindeki amaç çocuğun güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında yetişmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, kurumla iş birliği içinde çocuğa biyolojik ailesi, okul ve çevresiyle ilişkilerde devam etmelerini sağlayarak yardımcı olmaktadır. İlimizde 41 ailede 55 çocuğumuz bulunmaktadır" diyerek koruyucu aile kavramına değindi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Deprem, yozgat, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polat Çifti Koruyucu Aile Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:53:57. #7.13#
SON DAKİKA: Polat Çifti Koruyucu Aile Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.