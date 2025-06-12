Polatlı\'da Anız Yangını Paniğe Neden Oldu

Ankara'da anız yangını

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, çevredekilere korkulu anlar yaşattı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bir tarlada çıkan yangın, çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.