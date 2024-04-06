Polis Haftası münasebetiyle Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü iftar yemeği düzenledi

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar yemeği programı düzenledi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle anlamlı bir iftar yemeği programı düzenledi. İftar yemeği; Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve eşi Dr. Derya Yakuta, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe ve eşi, Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve eşi, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Bu özel günde, polis teşkilatının fedakar çalışmaları ve toplum içindeki önemli rolü vurgulanırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Polis Haftası, polislerin halkla ilişkilerini güçlendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. İftar yemeği, hem teşkilat mensuplarının hem de ilçe halkının katılımıyla, dayanışma ve hizmet ruhunun güçlendiği bir atmosferde geçti. - MUĞLA