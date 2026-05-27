Polis, Lösemi Tedavisi Gören Minik Halime\'yi Ziyaret Etti

Kocaeli'de polis ekipleri, lösemi tedavisi gören 2 yaşındaki Halime Medine Yüzel'i evinde ziyaret etti. Ekipleri karşısında gören minik kızın mutluluğu yürekleri ısıttı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde organize edilen anlamlı etkinlikte ekipler, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde yaşayan Yüzel ailesinin kapısını bayram sürpriziyle çaldı. Ziyarette, Toplum Destekli Polislik biriminin yanı sıra İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği personeli de hazır bulundu.

Karşılarında çok sayıda polisi gören minik Halime ve ailesi mutluluk yaşadı. Yüzel ailesiyle ilgilenen ekipler, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın selamları ile "geçmiş olsun" dileklerini ileterek çocuğa çeşitli bayram hediyeleri takdim etti.

Minik polis üniformasını giyen Halime, polis ablalarıyla evinin salonunda boyama kitabı da boyadı. Ayrıca akülü arabaya binen Halime, polis memurlarının eşliğinde sokağa çıkarak tur attı. Mahalle sakinleri de minik kızın heyecanına ortak oldu. - KOCAELİ