Polis Memurundan Anlamlı Destek

Kastamonu'da yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı fark eden polis memuru duruma kayıtsız kalmadı. Polis memuru yaşlı adamı önce yolun karşısına geçirdi, ardından yoldan geçen dolmuşa bindirerek gideceği yere ulaşmasını sağladı.

Kastamonu il merkezi, Yalçın Caddesi'nde görevli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Harmancı, yaşlı bir vatandaşın sıcağın etkisiyle yürümekte güçlük çektiğini fark etti. Polis Memuru Harmancı, koluna girerek yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi. Daha sonra yaşlı adamın uzak mesafedeki otobüs durağına yürüdüğünü öğrenen polis memuru, yoldan geçen dolmuşu durdurdu. Yaşlı adamı koluna girerek dolmuşa bindiren polis memuru, gideceği yere ulaşmasını sağladı.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - KASTAMONU