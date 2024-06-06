Polis Okulu öğrencileri piknik yaparak çevre temizliği yaptı

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Polis Okulu öğrencileri önce piknik, ardından çevre temizliği yaptılar

BAYBURT - Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri Dünya Çevre Günü kapsamında temiz havada piknik yapıp, ardından parkta çevre temizliği gerçekleştirdiler.

Şehir Parkı'nda düzenlenen, il protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte POMEM öğrencileri piknik yapıp, top oynayıp keyifli bir gün geçirdiler. Daha sonra eldivenleri takıp parktaki çöpleri toplayan öğrenciler, anlamlı bir etkinliğe imza attılar.

Parkta çevre temizliği yapan öğrencilere teşekkür eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Polis okulu müdürümüz, müdür yardımcısı arkadaşlarımız hem çevreci, hem de sahaya açılma anlamında güzel bir etkinlik planlamışlar, onun için teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz alan sizlerin de bildiği üzere Şehir Parkı alanımız. Burada hafta sonları çok yoğun bir ziyaretçi trafiği oluyor. O yüzden sizlerle birlikte birazdan hep beraber, beraberce bir temizlik yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre bilinci yüksek, çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirdiklerini belirten, Polis Okulu Müdürü Ufuk Sami Günel de çevredeki çöpleri özenle toplayan öğrencilere teşekkür etti.

Alandaki çöplerinin toplanmasının ardından, etkinlik son buldu.