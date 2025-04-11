Polis Teşkilatı\'nın 180. Yılı Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Besni Emniyet Güçlerine Yardım Derneği Başkanı Yusuf Çalım ve dernek yönetimi, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayan Besni Emniyet Güçlerine Yardım Derneği Başkanı Yusuf Çalım ve dernek yönetimi, emeklerinden dolayı polislere teşekkür etti. Ziyarette konuşan Başkan Yusuf Çalım, "10 Nisan 1845'ten bu yana ülkemizde huzur ve düzenin teminatı olan polis teşkilatımızı yürekten tebrik ediyor, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Tüm emniyet güçlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN