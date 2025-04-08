Polise Pasta Sürprizi!

Bitlis'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki bir grup esnaf, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kavga ihbarında bulunarak çağırdıkları polislere pasta ikram etti.

Otogarda kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen polisler, esnafın pasta sürpriziyle karşılaştı. Polis aracını karşılayan otogar esnafı, daha sonra polislere pasta ikram ederek

10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Güroymak Kaymakamlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Polis merkezine gelen kavga anonsu için Güroymak otogarına giden polis ekipleri, esnafın Polis Paftası'nı kutlamasıyla karşılaştı. Bu anlamlı kutlama için otogar esnafımıza teşekkür ederiz" denildi.