Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı

06.04.2022 16:00
Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı

Adıyaman'ın Tut ilçe Emniyet Amirliği tarafından ilçede bulunan anaokulu öğrencilerine hediyeler dağıtıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçe Emniyet Amirliği tarafından ilçede bulunan anaokulu öğrencilerine hediyeler dağıtıldı.

Tut ilçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan Nene Hatun Anaokulunu ziyaret etti. Burada minik öğrencilerle bir araya gelen polisler, öğrencilerle bir süre sohbet ederek onlarla zaman geçirdi. Polisler aynı zamanda bir araya geldiği minik öğrencilerle de sinema izledi.

Polisler daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Polis Haftası, Adıyaman, Nisan, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:11:10. #1.13#
SON DAKİKA: Polisler, minik öğrencilere hediyeler dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement