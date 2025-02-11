Polisler Öğrencilerle Kartopu Savaşı Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Polisler Öğrencilerle Kartopu Savaşı Yaptı

Nevşehir'de polis, okul ziyaretinde öğrencilerle kartopu savaşı yaparak renkli anlar yaşattı.

11.02.2025 17:57
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Polisler ile öğrenciler kartopu savaşı yaptı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de polis ekipleri ziyaret ettikleri okulda öğrencilerle kartopu oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri 30 Ağustos İlkokulu'nu ziyaret etti. Ana sınıfı öğrencileri ile yaş pasta kesen polisler, daha sonra okul bahçesinde ilkokul öğrencileri ile kartopu oynadı. Polislerin öğrenciler ile kartopu savaşı yapması dikkat çekerken, polislerin eğlenceli anlara eşlik etmesi yürekleri ısıttı.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ile beraber şehir geneli beyaz örtü ile kaplandı. İki günlük kar tatili ardından okula gelen öğrenciler teneffüs arasında kendi aralarında kartopu savaşı yaptı. Bu anı gören Toplum Destekli Polis ekipleri de bu savaşa dahil oldu. Öğrenciler ile polislerin yaptıkları kar topu savaşı yürekleri ısıttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Polisler Öğrencilerle Kartopu Savaşı Yaptı - Son Dakika

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