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Amasya'nın Taşova ilçesinde hayatını kaybeden şehit annesi Fatma Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı. İki ay önce ziyaretine gelen polislere sarılıp gözyaşı dökerek tekrar çay içmeye davet ettiği görüntüleri hafızalarda kalan Fatma Öztürk, 25 yıl önce vatan toprağına verdiği evladı Şehit Komiser Ali Öztürk'ün yanına defnedildi. Şehit annesinin tabutunu polisler de taşıdı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taşova İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ve personelleri, 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde içinde bulunduğu polis aracının denize düşmesi sonucu 3 meslektaşıyla birlikte şehit olan Komiser Ali Öztürk'ün annesi Fatma Öztürk'ü evinde ziyaret ederek ellerini öpüp hayır duasını almıştı. Ramazan ayına denk gelen ziyarette çay içme sözü sözünü alan Fatma Öztürk, evladının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı dökmüştü.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden şehit annesinin cenazesine Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Belediye Başkanı Ömer Özalp ve şehit polisin yakınları katıldı. Taşova İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin de personeliyle birlikte tabutuna omuz verdiği Öztürk'e son görevini yaptı. Şehit Polisin annesi Fatma Öztürk'ün cenazesi Yerkozlu köyünde toprağa verildi. - AMASYA