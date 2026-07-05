Polisten Çocuğa Bisiklet Hediyesi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen narko-kapan uygulamasında, polis helikopterine Türk bayrağı sallayan çocuğa bisiklet hediye edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hava destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.

Helikoptere Türk bayrağı salladı

Operasyon esnasında bir evin damındaki küçük bir çocuk, polis helikopterine Türk bayrağı salladı. Çocuğa ulaşan İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, onu makamında ağırladı. Abdullah Emre ile yakından ilgilenen Aksoy, kendisine bir de bisiklet ve oyuncak araba hediye etti. - ŞANLIURFA