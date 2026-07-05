Polisten Çocuğa Bisiklet Hediyesi - Son Dakika
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Polisten Çocuğa Bisiklet Hediyesi

Polisten Çocuğa Bisiklet Hediyesi
05.07.2026 03:45
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Şanlıurfa'da narko-kapan uygulamasında Türk bayrağı sallayan çocuğa bisiklet verildi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen narko-kapan uygulamasında, polis helikopterine Türk bayrağı sallayan çocuğa bisiklet hediye edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hava destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.

Helikoptere Türk bayrağı salladı

Operasyon esnasında bir evin damındaki küçük bir çocuk, polis helikopterine Türk bayrağı salladı. Çocuğa ulaşan İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, onu makamında ağırladı. Abdullah Emre ile yakından ilgilenen Aksoy, kendisine bir de bisiklet ve oyuncak araba hediye etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Abdullah Emre, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Hediye, Polis, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polisten Çocuğa Bisiklet Hediyesi - Son Dakika

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