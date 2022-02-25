Polonya, Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya, Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya aldı

25.02.2022 21:52
Polonya, Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya aldı

Polonya'ya ait havayolu şirketi LOT, Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya alırken, transit uçuşlar için ise alternatif rotalar geliştireceğini açıkladı.

Polonya'ya ait havayolu şirketi LOT, Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya alırken, transit uçuşlar için ise alternatif rotalar geliştireceğini açıkladı.

Polonya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi LOT, bugünden itibaren yapılacak Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Karar, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Bakanlar Kurulu'na Polonya hava sahasını Rusya'ya ait havayolu şirketlerinin uçuşlarına kapatmaları yönünde kararname hazırlama talimatının ardından geldi. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Bakanlar Kurulu'nun çalışmalara başladığını ve Rus havayolu şirketlerine bağlı uçakların Polonya hava sahasını kullanmalarına ilişkin yasağın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

LOT Basın Sözcüsü Krzysztof Moczulski, uçuşların askıya alınması kararının ardından Rusya'da kalan yolcularla irtibata geçileceğini ifade ederken transit uçuşlar için de alternatif rotalar oluşturacaklarını aktardı.

İngiltere de dün aldığı kararla hava sahasını Aeroflot dahil Rusya'ya ait havayolu şirketlerinin tüm uçuşlarına kapattığını açıklamıştı. İngiltere'nin kararının ardından Rusya Federal Havataşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya da İngiltere ile bağlı tüm uçakların Rusya Federasyonu hava sahasını kullanmasına yasak getirmişti. - VARŞOVA

YORUMLAR
500
Rusya'da 'savaşa hayır' gösterileri devam ediyor Rusya'da 'savaşa hayır' gösterileri devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller (2) Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller (2)

Petersburg, Moskova, Polonya, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polonya, Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika


Son Dakika
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
21:08 Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir
20:51 Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz
20:43 Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı!
20:36 Son Dakika: Erdoğan'ın da katılım sağladığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek
20:34 Kariyerinin neden toparlanamadığı ortaya çıktı! Eski Beşiktaşlı, yetişkin film yıldızıyla birliktelik yaşıyor
20:04 Trabzonspor-Kayserispor maçı başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 21:58:58. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya, Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement