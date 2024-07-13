Posof Kaymakamı Emrah Akduman'a Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Posof Kaymakamı Emrah Akduman'a Veda Yemeği Düzenlendi

Posof Kaymakamı Emrah Akduman\'a Veda Yemeği Düzenlendi

Tunceli Mazgirt Kaymakamlığına atanan Posof Kaymakamı Emrah Akduman için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe ilçe protokolü, muhtarlar ve kamu kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Kaymakam Akduman, Posof'ta iki yıl boyunca görev yapmaktan memnun olduğunu ancak tayini nedeniyle ayrılacağını belirtti. Yemek sonunda Kaymakam Akduman'a hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

13.07.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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Tunceli Mazgirt Kaymakamlığına atanan Posof Kaymakamı Emrah Akduman için veda yemeği düzenlendi. Mesire alanında verilen yemeğe ilçe protokolünün yanı sıra muhtarlar ve kamu kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Emrah Akduman, iki yıldır görev yaptığı Posof tan çok memnun olduğunu ancak tayini nedeniyle ayrılacağını belirtti.

Yemek sonunda Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci ve muhtarlar tarafında Kaymakam Emrah Akduman'a hediyeler verildi.

Program sonunda toplu halde hatıra fotoğrafı çektirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Posof Kaymakamı Emrah Akduman'a Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika

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