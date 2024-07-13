Posof Kaymakamı Emrah Akduman\'a Veda Yemeği Düzenlendi

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Tunceli Mazgirt Kaymakamlığına atanan Posof Kaymakamı Emrah Akduman için veda yemeği düzenlendi. Mesire alanında verilen yemeğe ilçe protokolünün yanı sıra muhtarlar ve kamu kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Emrah Akduman, iki yıldır görev yaptığı Posof tan çok memnun olduğunu ancak tayini nedeniyle ayrılacağını belirtti.

Yemek sonunda Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci ve muhtarlar tarafında Kaymakam Emrah Akduman'a hediyeler verildi.

Program sonunda toplu halde hatıra fotoğrafı çektirildi. - ARDAHAN