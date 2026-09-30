Posof MYO\'da öğretime geçici ara verildi, 154 öğrenci Ardahan merkezine yönlendirildi

Barınma ve yurt problemleri yaşandığı gerekçesiyle Ardahan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Posof Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) öğretim faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. İlçedeki yurtlarda kalan 154 öğrenci, Ardahan merkeze yönlendirildi.

Posof ilçesinde bulunan KYK ve belediye bünyesindeki öğrenci yurtlarında ısınma, güvenlik ve altyapı sıkıntıları yaşandığını belirten yüksekokul öğrencileri, dersleri boykot ederek protesto başlattı. Öğrencilerin devamsızlık yapmaması ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla üniversite yönetimi ve yerel yetkililer devreye girdi. MYO'da öğretim faaliyetlerine geçici olarak ara verilirken, 154 öğrenci Ardahan il merkezine yönlendirildi.

Öte yandan, okulun tamamen kapatıldığına dair çıkan iddialar üzerine Ardahan Üniversitesi rektörlüğü yetkilileri, Posof MYO'nun kalıcı olarak kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, 154 öğrencinin güvenliği ve huzuru için geçici tedbirler alındığı, öğretim faaliyetlerinin süreceği vurgulandı.