Posof'ta Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Posof'ta Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı

Posof\'ta Çanakkale Zaferi\'nin yıldönümü kutlandı

Çanakkale zaferinin 110. yıldönümü Ardahan'ın Posof ilçesinde de coşku ile kutlandı.

18.03.2025 13:01  Güncelleme: 13:05
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Çanakkale zaferinin 110. yıldönümü Ardahan'ın Posof ilçesinde de coşku ile kutlandı. Atatürk anıtına çelenklerin konulmasından sonra Posof şehitliğine geçildi. Saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra din görevlileri tarafından kuran-ı kerim okundu ve şehitlere dua edildi.

Kutlama ve anma programı Posof İlkokulu konferans salonunda yapıldı. Programa İlçe kaymakamı ve belediye başkanı ve tüm kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Elif Çelik tarafından yapıldı. Öğrenci tarafından Akıncılar şiiri okundu ve Posof Çok Programı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Büşra Yılmaz tarafından hazırlanan 18 Mart konulu tiyatro gösterisi yapıldı.

Müzik öğretmeni Yasemin Kılıç yönetiminde müzik dinletisinden sonra 18 Mart konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek program sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Posof'ta Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı - Son Dakika

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