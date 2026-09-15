Posof'ta İlköğretim Haftası davul zurna ve halayla başladı - Son Dakika
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Posof'ta İlköğretim Haftası davul zurna ve halayla başladı

Posof\'ta İlköğretim Haftası davul zurna ve halayla başladı
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Ardahan'ın Posof ilçesinde İlköğretim Haftası, Posof İlkokulu'nda düzenlenen tören ve davul zurna eşliğindeki cadde yürüyüşünün ardından halaylarla kutlandı. 49 köyü bulunan ilçede köy okullarının büyük bölümü kapalı olduğu için öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki taşımalı eğitimle merkezdeki okullara taşınıyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde İlköğretim Haftası, düzenlenen renkli ve coşkulu etkinliklerle başladı. Ardahan Haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Posof İlkokulu bünyesinde organize edilen resmi törenin ardından katılımcılar davul zurna eşliğinde ilçe caddelerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, cadde yürüyüşünün ardından okul bahçesine geçildi. Yeni eğitim öğretim dönemini kutlayan katılımcılar, çalınan yöresel ezgiler eşliğinde hep birlikte halay çekerek dönemin ilk gün heyecanını paylaştı.

49 köyün öğrencisi taşımalı eğitimle merkeze taşınıyor

İlçedeki okul ve nüfus yapılanmasına dair çarpıcı veriler de tören vesilesiyle kamuoyuyla paylaşıldı. 49 köyü bulunan Posof ilçesinde, nüfus azlığı ve göç gibi yapısal nedenlerden dolayı köylerdeki okulların büyük bölümü kapalı durumda bulunuyor. İlçe genelinde köyler arasında sadece Süngülü köyünde faal bir okul yer alıyor.

Geriye kalan tüm köylerdeki öğrencilerin eğitim hakkından mahrum kalmaması adına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda taşımalı eğitim sistemi uygulanıyor. Köylerde ikamet eden öğrenciler, her sabah servis araçlarıyla güvenli bir şekilde ilçe merkezindeki okullara ulaştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Posof'ta İlköğretim Haftası davul zurna ve halayla başladı - Son Dakika

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