Posof\'un düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Yerel

Posof'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü törenlerle kutlandı. Bir gün önceden başlayan programda caddeler bayraklarla süslendi ve cuma namazından önce Kuran okundu, ilahiler söylendi ve mevlit programının ardından dualar edildi.

Program Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Kaymakamlık, Garnizon komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunumunun ardından saygı duruşundan sonra İstiklal marşı okundu ve şehitliğe gidilerek yine saygı duruşu ve Kuran okunarak dualar edildi.

Atatürk Caddesinde devam edilen kutlamada günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından yapıldı.

Posof Aşık Sabit Müdani Anadolu İmam Hatip Lisesi, Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi, Halitpaşa Yatılı Bölge Ortaokulu ve ilkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Posof'lu yerel şairler tarafından da şiirler okunduktan sonra Çağlayan Sucu tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Öğrencilerin folklor gösterilerinden sonra Posof'un kurtuluşu ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödülleri verilerek program sona erdi. - ARDAHAN