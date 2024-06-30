Posof\'un tarihi ve kültürel güzellikleri tanıtıldı

Yerel

Ardahan'ın şirin ilçesi Posof'un tanıtımı için yapılan çalışmalara bir yenisi daha katıldı.

Posof'un tarihi, kültürel ve sosyal güzelliklerini tanıtımı için yapılan çekimler Çambeli Köyünde başladı. Köyde yaşayan bayanlar tüm hünerlerini yaptıkları Posof yemekleriyle gösterdiler. Hanımlar; Posof hinkalı, kete, katmer, çeşitli turşular ve pilav çeşitlerine mısır ekmeği olan çadi, kesme çorbası, erişte makarnası, helle çorbası ve tarhana çorbası yaparak bu anlamdaki maharetlerini ortaya koydu.

Yemek çekimlerinden sonra Cak Kalesi, peri bacalarının olduğu Hıram'da da çekimler yapıldı. Manzara ve yemek çekimlerinden sonra Posoflu yaşlılar ve aşıklarla da buluşarak aşıklarla ilgili şiirler ve değişler de alındı. - ARDAHAN