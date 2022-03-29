Postacılar kıyasıya mücadele etti - Son Dakika

Balkan ülkelerinde yapılması planlanan postacılar yürüyüş yarışmasına katılmak isteyen postacılar, Adıyaman'da birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

PTT bünyesinde çalışan personeller arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, sportmenlik ruhu kazandırmak üzere yapılan ve 50'ncisi düzenlenecek olan Balkan Postacı Yürüyüş Yarışmasına katılmak isteyen postacılar, bölge seçmeleri için mücadele etti.

Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa PTT Başmüdürlüklerinden oluşan 8. bölge seçmelerine 39 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 46 kişi katıldı. Karaali Atletizm Pistinde yapılan yarışmalara Adıyaman PTT Başmüdürü Halil Sancaktar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve yarışmacılar katıldı. - ADIYAMAN