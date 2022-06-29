Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde 1988 yılından bu yana öğretim üyesi olarak görev yapan ve bu süreçte birçok idari görevde de bulunan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Avni Gökalp için emeklilik töreni düzenlendi.

Hastane fuaye alanında düzenlenen emeklilik töreninde konuşan GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, "Avni hocamız, Hastanemizin en kıdemli öğretim üyelerinden biridir. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1988 yılında göreve başlayan, fakültenin ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın kuruluş aşamasında büyük emekleri olan Prof.Dr. Avni Gökalp'e her şey için çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocamıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyoruz" dedi.

Çok sayıda öğretim üyesinin katıldığı ve Prof. Dr. Avni Gökalp'in tebrikleri kabul ettiği tören, düzenlenen kokteyl ile son buldu. - GAZİANTEP