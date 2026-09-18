Prof. Dr. Çiçek, küresel rekabette diplomanın tek başına yetmediğini vurguladı - Son Dakika
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Prof. Dr. Çiçek, küresel rekabette diplomanın tek başına yetmediğini vurguladı

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Prof. Dr. Çiçek, küresel rekabette diplomanın tek başına yetmediğini vurguladı
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Sakarya'da düzenlenen programda Prof. Dr. Olgun Çiçek, akreditasyonun bürokrasi değil güvence olduğunu belirtti. Çiçek, diplomanın yanına eklenen güncel yetkinlikler ve mikro yeterliliklerin küresel rekabette kritik olduğunu söyledi.

Sakarya'da uluslararası istihdamda kalite ve akreditasyonun rolünün ele alındığı programda, Prof. Dr. Olgun Çiçek, küresel rekabette diplomanın tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Çiçek, diploma yanında güncel yetkinlikler ve mikro yeterliliklerin önemine dikkat çekti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde gerçekleştirilen "SUBÜ Konuşmaları" etkinliğinin 125'inci programı, "Uluslararası İstihdamda Kalite ve Akreditasyonun Rolü" başlığıyla düzenlendi. Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı'nın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşiye; Ljubljana Üniversitesi Öğretim Üyesi ve YÖKAK Uluslararası Danışmanı Prof. Dr. Olgun Çiçek konuşmacı olarak katıldı. Programda küresel akreditasyon, yapay zeka çağında kalite güvencesi, mikro yeterlilikler ve uygulamalı eğitim konuları ele alındı.

"Akreditasyon bürokrasi değil, güvencedir"

Kalite ve akreditasyon çalışmalarının temel amacının güven oluşturmak olduğunu belirten Prof. Dr. Olgun Çiçek, "Bizim için kıymetli olan öğrencilerimizin mezun olduktan sonra eğitimlerine devam etmeleridir. Aynı zamanda sektörde bilgi ve becerilerini kullanacakları görevlerde olmalarıdır. Kalite ve akreditasyon çalışmalarını, mezunların sektörün beklentileri doğrultusunda donanımlı olarak mesleğe başlayabilmelerini güvence altına almak için yapıyoruz. Bu çalışmalar bir prosedür veya bürokrasi oluşturmak için değil; yapılan faaliyetlerin bir amaca ve etkiye sahip olmasını sağlamak içindir. Özellikle SUBÜ gibi uygulamalı eğitimi öne çıkan üniversitelerde sektörün desteği bu sürecin temel taşıdır" ifadelerini kullandı.

"Diploma tek başına yetmiyor"

Mikro yeterliliklerin yükseköğretimdeki önemine değinen Çiçek, "Mikro kredilerin en büyük avantajı esnek ve transfer edilebilir olmalarıdır. Özellikle hızlı gelişen teknolojiler karşısında mevcut müfredatın yetişemediği güncel bilgiyi öğrenciye kazandırabilirler. Sertifika ile mikro kredi karıştırılmamalıdır. Artık diploma tek başına yetmiyor. Bizi farklı kılan, diplomanın üzerine eklediğimiz yetkinliklerdir. SUBÜ'nün diğer klasik üniversitelerden farkı, uygulamanın sektörle koordineli olarak yürütülmesidir. Kalite süreçlerinde öğrenci ortaklığı, sektör ortaklığı ve diplomanın yanında mikro yeterliliklerin geliştirilmesi çok kritiktir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
SakaryaYerelSon Dakika

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