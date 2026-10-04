Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 89 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti ve Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri yoğun katılım gösterdi; töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

89 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve felsefe dünyasının duayen isimlerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan İoanna Kuçuradi için Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Kuçuradi'nin cenazesi Şişli Rum Ortodoks Mezarlığına getirildi. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilinen ünlü filozofun cenazesi için mezarlığın içerisinde yer alan kilisede de tören düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği cenaze törenine Kuçuradi'nin ailesi, yakınları ve sevenleri akın etti. Töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Düzenlenen törenin ardından Kuçuradi'nin naaşı aynı mezarlıkta defnedildi.

Kaynak: İHA
İoanna KuçuradiBartholomeosKültür SanatEdebiyatİstanbulTürkiyeGüncelKültürŞişliYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor Açılış için tarih verildi 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Katliam gibi kaza En az 17 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! En az 17 kişi hayatını kaybetti
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
16:43
TFF’den olağanüstü toplantı kararı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
16:11
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 17:08:28. #7.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei