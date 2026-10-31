Prof. Dr. Kılıç Erzurum\'da saltanattan Cumhuriyet\'e geçişi dokuz aşamada anlattı

Prof. Dr. Selami Kılıç, "Saltanattan Cumhuriyete Olaylar ve İnsanlar" başlıklı konferansta Cumhuriyet'e uzanan tarihi süreci anlattı.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) ile Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi paydaşlığında düzenlenen "Saltanattan Cumhuriyete Olaylar ve İnsanlar" konulu konferans, Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Kılıç'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Osmanlı saltanatından Cumhuriyet'e geçiş süreci, bu süreçte yaşanan önemli gelişmeler ve tarihi şahsiyetlerin rolleri ele alındı.

Prof. Dr. Kılıç, Cumhuriyet'e geçiş sürecinin dokuz aşamada gerçekleştiğini belirterek Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli, Birinci TBMM'nin açılması ve 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda ulusal egemenliğe geçişin izlerinin açıkça görüldüğünü ifade etti.

Saltanatın kaldırılmasından Cumhuriyet'e

Saltanatın kaldırılması sürecine değinen Kılıç, 30 Ekim ve 1 Kasım 1922 tarihlerinde konunun TBMM gündemine geldiğini, yapılan görüşmeler ve ortak komisyonun hazırladığı iki maddelik karar sonucunda 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırıldığını anlattı.

Vahdettin'in 17 Kasım 1922'de ülkeyi terk etmesinin ardından TBMM tarafından belirli şartlarla Abdülmecit Efendi'nin halife seçildiğini hatırlatan Kılıç, 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası'nın kurulması ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin yeni devletin kuruluşundaki önemli gelişmeler olduğunu kaydetti.

3 Mart 1924 tarihinin Türkiye'nin laikleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kılıç, hilafetin kaldırılması ve aynı gün kabul edilen inkılap kanunlarıyla Türkiye'nin laikleşmesi yolunda önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Teşekkür ve plaket takdimi

Konferansın sonunda Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı Hakim İrfan Alper, programa katkılarından dolayı Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel'e ve konuşmacı Prof. Dr. Selami Kılıç'a teşekkür etti.

Başkan Hakim İrfan Alper, katkı ve emeklerinden dolayı Prof. Dr. Selami Kılıç'a plaket takdiminde bulundu.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlayan Prof. Dr. Kılıç, "Bugün 103. doğum yılını kutladığımız Cumhuriyet çok yaşasın. Bayramınız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.