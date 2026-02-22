Atakum'da 'Ramazan ve İnsan' söyleşisi - Son Dakika
Atakum'da 'Ramazan ve İnsan' söyleşisi

Atakum\'da \'Ramazan ve İnsan\' söyleşisi
22.02.2026 16:18  Güncelleme: 16:24
Samsun Atakum Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan programında, İlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 'Ramazan ve İnsan' başlıklı söyleşi ile vatandaşlara Kur'an'ın doğru anlaşılması ve manevi değerler hakkında önemli bilgiler verdi.

Samsun Atakum Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Ramazan programı kapsamında, İlahiyatçı ve Yazar Prof. Dr. Mehmet Okuyan Ata Sahne'de vatandaşlarla buluştu. Prof. Dr. Okuyan, 'Ramazan ve İnsan' başlıklı söyleşisinde, doğru dini bilgiye ulaşmak için önce Kur'an'ın okunması ve anlaşılması gerektiğine dikkat çekti.

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen organizasyonla ünlü İlahiyatçı, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Ata Sahne Sanat Merkezi'nde söyleşi programı gerçekleştirdi.

Yüzlerce vatandaşı merkezde buluşturan programda Prof. Dr. Okuyan, 'Ramazan ve İnsan' başlığıyla, Ramazan ayının maneviyatı ve öğretisinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in doğru yorumlanması ile ilgili katılımcılara önemli bilgiler verdi. Okuyan, halk arasında yaygın olan yanlış inançların önüne geçmek için Kur'an'ın iyi anlaşılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bizim kitabımız Kur'an, evrensel mesajlar getiren bir kitaptır. İnsanlara doğru anlatmak gibi bir hedefiniz varsa, önce ayetlerini iyi okumak ve anlamak gerekir. Bu akşam, pek çok ayet okuyacağım. Allah'ın ayetleri, her teşekkürün her alkışın üzerinde bir değer ifade eder. Sadece, Allah'ın rızasını kazanmak için bunu yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın da programda yaptığı konuşmada, "Hocamız, çok değerli bilgiler paylaştı. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, okumak, beraber yaşamak doğruyu araştırarak, bilerek okumak çok önemli ve biz bunu yapacağız. Kuran'dan öğrenerek, anlatmak en büyük amacımız olacak. Hocamıza, katılımı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Atakum Konseyi Başkanı Tuncay Seven ise, "Ramazan ayının muazzam atmosferinde, Prof. Dr. Mehmet Okuyan son derece değerli bilgilerle hepimizi aydınlattı. Kendisine, katılımı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Okuyan, Etkinlikler, Samsun, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum'da 'Ramazan ve İnsan' söyleşisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Atakum'da 'Ramazan ve İnsan' söyleşisi - Son Dakika
