Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Mustafa Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Mustafa Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Mustafa Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı
07.07.2026 14:24  Güncelleme: 14:31
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Ankara'da tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Zonguldak'ta düzenlenen törenle defnedildi.

Ankara'da tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) uzun yıllar görev yapan, akademisyen kimliğinin yanı sıra kentin sivil toplum ve spor hayatında da iz bırakan Prof. Dr. Mustafa Yıldız (70), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız için bugün Zonguldak'ta tören düzenlendi.

Akademik kariyerinin büyük bölümünü Zonguldak'ta sürdüren Yıldız, BEUN Matematik Bölümü'nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığının yanı sıra birçok idari görev üstlendi. 2023 yılında üniversitenin genel sekreterliğini yürüten Yıldız, aynı yıl Bartın Üniversitesi Matematik Bölümü'nde göreve başlamıştı.

Yıldız, 2019'da üstlendiği Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanlığı döneminde üniversite-kent bağını güçlendiren projelere imza attı; 2022'de hizmete giren Cafe Akademi'nin hayata geçirilmesinde öncü rol oynadı ve vakfın gelirlerini artırarak daha fazla öğrenciye burs sağlanması için çalıştı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Mustafa Yıldız için bugün saat 11.45'te BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi önünde resmi tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze Uzunmehmet Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir kıldırdı. Yapılan dualar ve alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Yıldız'ın naaşı, defnedilmek üzere Kilimli Güney Mahallesi Mezarlığı'na uğurlandı.

Cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak İl Defterdarı Recep Serdar ile protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Mustafa Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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