Prof. Dr. Necmettin Erbakan Tavşanlı'da Anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan Tavşanlı'da Anıldı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Tavşanlı\'da Anıldı

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Saadet Partisi tarafından düzenlenen programla anıldı. Anma programı sonrası lokma dağıtıldı ve dualar edildi.

28.02.2024 09:30  Güncelleme: 09:36
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Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefat yıl dönümünde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dualarla anıldı.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Saadet Partisi tarafından düzenlenen programla anıldı. Saadet Partisi Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Bozan, 13 yıl önce vefat eden genel başkanlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Cumhuriyet Meydanı'nda partililere ve Tavşanlı halkına lokma tatlısı dağıtıldı.

Dr. Fatih Bozan anma programı sonrası sonrası yaptığı açıklamada, "Erbakan Hoca'nın ölüm yıl dönümünde yapılan bu etkinlikte, dualar edildi ve lokma dağıtımı ile birlikte bir anma gerçekleştirildi. Bizim bu anma töreni, Erbakan'ın siyasi mirasını yaşatma ve onun fikirlerini gelecek nesillere aktarma çabasındayız. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Necmettin Erbakan Tavşanlı'da Anıldı - Son Dakika

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