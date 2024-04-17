Prof. Dr. Ramazan Ayvalı: İstikamet, doğru yol demektir - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Prof. Dr. Ramazan Ayvalı: İstikamet, doğru yol demektir

Prof. Dr. Ramazan Ayvalı: İstikamet, doğru yol demektir

Kastamonu'da düzenlenen bir konferansta konuşan Prof. Dr. Ramazan Ayvalı, İstikametin Allah'ın emri, Peygamberin sünneti, sahabenin ve alimlerin yolunu ifade ettiğini belirtti. Konferansa üniversite öğrencileri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.

17.04.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Ramazan Ayvalı, "İstikamet doğru yol demektir. Allah'ın emri, Peygamberin sünneti, sahabenin ve alimlerin yoludur" dedi.

Kastamonu'da İhlas vakfı Sıla Öğrenci Yurdu tarafından her ay düzenlenen konferansların bu ayki konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve İstanbul İslami İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı oldu. Sıla Öğrenci Yurdu Nuh Düğmeci Konferans Salonu'nda düzenlenen "İtikadda, Sözde, Amelde, İstikamet Üzere Olmak" konferansına üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta konuşan Ayvallı, "İstikamet üzere olma, her halde dost doğru olmak demektir. Allah'ü Tealanın emridir. Peygamber Efendimizin üzerinde çokça durduğu bir konudur. İslam alimlerinin en fazla meşgul oldukları, nasihatleridir. Allah'ın emri, Peygamberin sünneti, sahabenin ve alimlerin yoludur. Buna 'eh-i sünnet vel cemaat' ismi verilmiştir" dedi.

Konuşmasını hatıralarıyla süsleyen Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, öğrencilere nasihatlerde bulundu Konferans sonunda Yurt Müdürü Enis Köklü, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'ya, misafirler ve öğrencilere teşekkürlerini ifade etti.

Konferans hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Ramazan Ayvalı, Konferans, Kastamonu, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Ramazan Ayvalı: İstikamet, doğru yol demektir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:21:28. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Ramazan Ayvalı: İstikamet, doğru yol demektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement