Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'den Sivrihisar Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'den Sivrihisar Belediye Başkanı'na Ziyaret

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen\'den Sivrihisar Belediye Başkanı\'na Ziyaret

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Sivrihisar'da gerçekleştirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışında Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

09.01.2025 16:35  Güncelleme: 16:37
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Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Sivrihisar'da 74 yıl sonra yaşanan değişimin ardından Sivrihisar Belediye Başkanı olan Habil Dökmeci'ye başarı dileklerinde bulundu.

Sivrihisar'da gerçekleştirilen Çeşm-i Cihan Yöresel Lezzetler Lokantası açılışı ve ziyaretler için ilçeye gelen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi makamında ziyaret ederek başarı diledi. Gerçekleştirilen ziyarette Büyükerşen'in yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ESKİ Genel Müdürü Sayın Oğuzhan Özen ve Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller yer aldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ziyaret sırasında ilçede devam eden projeler, gelecek planlamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Dökmeci, "İlçemizin gelişimine yönelik fikir alışverişleri ve ortak çalışma ruhuyla geçen bu değerli buluşma için Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen hocama, Büyükşehir Belediye Başkanım Ayşe Ünlüce'ye, değerli ilçe başkanlarımıza, ESKİ Genel Müdürüz Oğuzhan Özen'e gönülden teşekkür ediyor, katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise Başkan Dökmeci'ye belediye çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. Yapılan ziyaretin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Sivrihisar Belediyesi tarafından yapılan iş birliği ile açılarak faaliyete giren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yerinde incelendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'den Sivrihisar Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika

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