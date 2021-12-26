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PSAKD Çeşme Şubesi'nde Sedat Mutlu güven tazeledi - Son Dakika

PSAKD Çeşme Şubesi'nde Sedat Mutlu güven tazeledi

26.12.2021 20:54
PSAKD Çeşme Şubesi'nde Sedat Mutlu güven tazeledi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Çeşme Şubesi genel kurul toplantısında Sedat Mutlu yeniden dernek başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Çeşme Şubesi genel kurul toplantısında Sedat Mutlu yeniden dernek başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

PSAKD Çeşme Şubesi genel kurul toplantısı, bugün, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İki listenin yarıştığı genel kurul toplantısı demokrasi şöleninde geçerken, kazanan liste Sedat Mutlu'nun listesi oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurul toplantısında, divan başkanlığına, PSAKD eski MYK üyesi ve PSAKD Bergama Şubesi eski Başkanı Aytaç Ural, divan üyeliklerine ise Cihangir Güneş ve Deniz Yıldırım seçildi. Genel kurul toplantısında, faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, gelir gider raporu ve tahmini bütçe okunarak kabul edildi.

Genel kurul toplantısında, başkan adayları Perihan Atasoy ve Sedat Mutlu'nun konuşmalarını yapmalarının ardından, blog listeyle seçimlerin yapılmasının kabulü üzerine seçime geçildi. 215 oyun kullanıldığı seçimde, 7 oy geçersiz sayılırken, Perihan Atasoy'un listesi 95 oy, Sedat Mutlu'nun listesi ise 112 oy aldı.

Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Sedat Mutlu, Elif Demirelli, Filiz Demir, Banu Ataş, Mehmet Bilgiç, Seyit Ali Ünal ve İbrahim Ciritli seçilirken, yedek üyeliklere de Cafer Yıldırım, Serdal Çakıcı, Hüseyin Şenol, Yılmaz Güvenç, Ali İnce, Selim Kunduz ve Satılmış Kaynak seçildi.

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Ali Ecer, Fatih Ergül ve Mustafa Kaynak, yedek üyeliklere de Doğan Acar, Tugay Aro ile Duygu Gizem Bilgiç seçildi.

Yapılan seçimde, üst kurul delegeliklerine de; Mehmet Taştan, Mehmet Bilgiç, Hakverdi Bayrak, Kasım Mutlu, Yılmaz Güvenç, Nurettin Özyavuz ve Cihangir Güneş seçildi.

"Burada kazanan, kaybeden diye bir şey yok"

Seçim sonucunda güven tazeleyen Sedat Mutlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Burada kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Burada hepimiz kazanıyoruz. Şu birliktelik, şu büyüklük, ufak tefek işlerle olacak bir şey değil. Bize 2 yıllığına tekrar yönetim hakkı verdiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Ama biz, yalnız yönetmeyi istemiyoruz. Hep birlikte yöneteceğiz. Perihan Atasoy, bizim canımız. Diğer arkadaşlarımız da bizim canımız. Hep birlikte, omuz omuza, önümüzdeki 2 yıllık sürecin çok ağır geçeceğini bilerek çalışacağız." diye konuştu. Perihan Atasoy da Sedat Mutlu'yu kutlayarak, "Yoluma ve inancıma hizmete talip oldum. Bunun için de çok mutluyum. Benim için burası çok değerli." şeklinde konuştu. - İZMİR

PSAKD Çeşme Şubesi'nde Sedat Mutlu güven tazeledi
PSAKD Çeşme Şubesi'nde Sedat Mutlu güven tazeledi
PSAKD Çeşme Şubesi'nde Sedat Mutlu güven tazeledi
PSAKD Çeşme Şubesi'nde Sedat Mutlu güven tazeledi
PSAKD Çeşme Şubesi'nde Sedat Mutlu güven tazeledi
PSAKD Çeşme Şubesi'nde Sedat Mutlu güven tazeledi

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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Cihangir, Güneş, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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