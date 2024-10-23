PTT 184. Yılını Kilis'te Kutladı - Son Dakika
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PTT 184. Yılını Kilis'te Kutladı

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Kilis'te PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenlendi, 184. müşteriye hediye verildi.

23.10.2024 14:31
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PTT'nin 184. kuruluş yılı Kilis'te kutlandı

KİLİS - Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıldönümü kutlama programı kapsamında Kilis PTT Merkez Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte 184. müşteriye hediye verildi.

Türkiye genelinde PTT 184'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kilis'te PTT Merkez Müdürlük binasında düzenlenen programda E-Devlet şifresi almak için gelen 184'ncü müşteriye filatelik ürün verildi. Kilis PTT Başmüdür Ali Seyyit Sevin tarafından vatandaşa hediye taktimi yapılan programa ayrıca kurum çalışanları katıldı. PTT'den yapılan açıklamada ise, "İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürüne hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel PTT 184. Yılını Kilis'te Kutladı - Son Dakika

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