Pülümür Tuzu Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pülümür Tuzu Coğrafi İşaret Aldı

Pülümür Tuzu Coğrafi İşaret Aldı
13.04.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pülümür Doğal Yer Altı Kaynak Tuzu, 1,5 yıl sonunda coğrafi işaret tescili aldı.

Tunceli'nin önemli doğal değerlerinden biri olan Pülümür Doğal Yer Altı Kaynak Tuzu, yaklaşık 1,5 yıl süren bilimsel ve teknik çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili aldı.

Tunceli'nin stratejik öneme sahip doğal kaynakları arasında yer alan Pülümür Doğal Yer Altı Kaynak Tuzu, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda coğrafi işaretle tescillendi. Tescil süreci, ürünün bilimsel analizlerinden teknik dosya hazırlığına kadar birçok aşamayı kapsayan yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmayla tamamlandı. Tescilin ardından Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun başkanlığındaki heyet, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak'ı ziyaret ederek tescil belgesini teslim aldı. Heyet ayrıca, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe ile bir araya gelerek ilin diğer yerel ürünlerinin tescil süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pülümür Tuzu Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 19:00:22. #7.13#
SON DAKİKA: Pülümür Tuzu Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.