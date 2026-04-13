Pülümür Tuzu Coğrafi İşaret Aldı

Tunceli'nin önemli doğal değerlerinden biri olan Pülümür Doğal Yer Altı Kaynak Tuzu, yaklaşık 1,5 yıl süren bilimsel ve teknik çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili aldı.

Tunceli'nin stratejik öneme sahip doğal kaynakları arasında yer alan Pülümür Doğal Yer Altı Kaynak Tuzu, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda coğrafi işaretle tescillendi. Tescil süreci, ürünün bilimsel analizlerinden teknik dosya hazırlığına kadar birçok aşamayı kapsayan yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmayla tamamlandı. Tescilin ardından Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun başkanlığındaki heyet, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak'ı ziyaret ederek tescil belgesini teslim aldı. Heyet ayrıca, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe ile bir araya gelerek ilin diğer yerel ürünlerinin tescil süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. - TUNCELİ