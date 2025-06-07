Pursaklar Belediye Başkanı Çetin\'den şehit ailelerine ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini ziyaret etti. Bayram boyunca çarşıda, pazarda, cadde ve sokakta vatandaşlarla bayramlaşan Çetin, şehit Seyhan Ilıpınar'ın anne ve babasını, şehit Nuh Kapkıner'in ise annesini ziyaret etti.

"Bu topraklarda huzur içinde bayram kutlayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz"

Her bayramda olduğu gibi bugün de şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmak istediklerini belirten Çetin, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizle ve gazilerimizle bayramlaşma programında bir araya geldik. Bu topraklarda huzur içinde bayram kutlayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların kıymetli aileleri bizim başımızın tacıdır. Aziz vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayırlı ve sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin geçmiş Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - ANKARA