Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, minikleri makamında konuk etti - Son Dakika
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, minikleri makamında konuk etti

05.07.2022 12:05
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, minikleri makamında konuk etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, minikleri makamında konuk etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, minikleri makamında konuk etti.

Başkan Ertuğrul Çetin, minik çocuklarla tek tek yakından ilgilendi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin, güler yüzle ve tebessüm eden bakışlarla kendisini selamlayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla bir araya geldiklerinde zamanın su gibi akıp gittiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Geleceği inşa ederken, çocuklarımızı her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Bizleri ziyarete gelen çocuklarımızın, gelecekte bu makamların sahibi olacağını her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek adına Belediye olarak gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Çocuklar bizim, yarınımız ve geleceğimizdir. Çocuklarımıza ziyaretleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımız için" dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin, sıcak diyalogların yaşandığı ziyaretlerin ardından çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, minikleri makamında konuk etti - Son Dakika

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