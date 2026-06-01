Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, belediye personeliyle bayramlaştı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 9 günlük bayram tatilinin ardından belediye binasındaki birim müdürlükleri ve şantiyelerde çalışan personelle bayramlaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası belediye binasındaki birim müdürlükleri ve şantiyelerde çalışan personelle bayramlaştı. Burada açıklamalarda bulunan Çetin, bayram esnasında hizmetten geri durmadıklarını belirterek, bu süre boyunca görevlerinin başında olduklarını ifade etti.

"Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak için Kurban Bayramın süreci boyunca görevimizin başındaydık"

Bayram boyunca büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade eden Çetin, "Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak için Kurban Bayramın süreci boyunca görevimizin başındaydık. Özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA