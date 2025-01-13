Pursaklar Belediye Başkanı, Dede-Torun Evlerini Ziyaret Etti

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Dede-Torun evine gelen büyükleri ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geçmişin deneyimlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük bir rol üstlenen büyükleri, günün bir bölümünde vakit geçirdiği Dede-Torun evlerinde ziyaret etti.

"Büyüklerimizi memnun edebiliyorsak ne mutlu bize"

5 farklı Dede-Torun evinde büyüklerin kaliteli vakit geçirebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Çetin, "Dede-Torun evlerimize gelen büyüklerimizin gönüllerini hoş etmek adına büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Geçmişin deneyimleri ile geleceğimizin yol göstericileri olan büyüklerimizi memnun edebiliyorsak ne mutlu bize. Kültürden sanata, spordan sağlığa birbirinden farklı etkinlikler dün olduğu gibi bugün de yarın da büyüklerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Pursaklar'da ikamet eden yaşlı vatandaşlar, ücretsiz çay ve çorba eşliğinde her gün farklı sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği Dede-Torun evlerinde huzur dolu vakit geçirmenin keyfine varıyor. - ANKARA