Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu öğrenciye devretti - Son Dakika
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu öğrenciye devretti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda koltuğunu öğrenciye devretti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gümüşoluk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi İbrahim Polat'a koltuğunu devretti. Başkan Çetin, minik başkanın isteklerini ve temennilerini dinledi.

23.04.2024 11:41  Güncelleme: 11:50
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gümüşoluk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi İbrahim Polat'a koltuğunu devretti.

Belediye Başkanı Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gümüşoluk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi İbrahim Polat'ı makamında kabul etti. Başkan Çetin, 4. Sınıf öğrencisi Polat'a Pursaklar Belediye Başkanı koltuğunu devrederken genç başkanın, isteklerini ve temennilerini dinledi. Taleplerinin ardından minik başkan, belediye çalışmaları hakkında merak ettikleri soruları Başkan Ertuğrul Çetin'e yöneltti.

"Azimle ve gayretle çalışarak inşallah bizlerden bu koltuğu devir alacaklar"

Yarınlarda bu makamları dolduracak olan çocukların, ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacaklarına olan inançlarının tam olduğunu belirten Çetin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık koltuğumuzu Gümüşoluk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi İbrahim Polat oğlumuza devrettik. Azimle ve gayretle çalışarak inşallah bizlerden bu koltuğu devir alacaklar. Başkanımızdan aldığımız talimatlar ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ziyaretleri ile beni mutlu eden minik öğrencilerimiz başta olmak üzere bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Gümüşoluk İlkokulu müdürü ve öğretmenleri de Çetin'e kendilerini kabul ettikleri için memnuniyetlerini dile getirirken Pursaklar'ı marka şehir haline getiren Başkan Çetin'e teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu öğrenciye devretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu öğrenciye devretti - Son Dakika
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