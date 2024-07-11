Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Alevi İnanç Birliği Vakfı\'nın muharrem orucu iftar programına katıldı

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Alevi İnanç Birliği Vakfı tarafından düzenlenen muharrem orucu iftar programına katıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, muharrem ayı münasebetiyle Alevi İnanç Birliği Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Muharrem ayı münasebetiyle tutulan oruçların kabul olmasını dileyen Çetin, "Alevi İnanç Birliği Vakfı'nın muharrem orucu iftar programına katıldık. Genel Başkan Sayın Faruk Ali Yıldırım'a davetleri için teşekkür ederim. Muharrem ayında tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyorum" dedi.

Çetin, Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Faruk Ali Yıldırım'ın, vakıf üyelerinin ve vatandaşların katıldığı iftar programında bol bol sohbet ederek, hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. - ANKARA