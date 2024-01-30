Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Esnaf ve Vatandaş Ziyaretlerine Devam Ediyor

Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, günün ilk ışıkları ile birlikte başladığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerini gece boyu sürdürmeye devam ediyor.

Her an ilçe halkı ile bir arada olmaya önem veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahallerde esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi ve teveccühleriyle karşılaşmaya devam ediyor.

Mahalleleri, caddeleri ve sokakları tek tek gezen Başkan Çetin, ilçe halkının taleplerini büyük bir dikkatle dinleyip not alırken, ilçede gerçekleştirilen ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verip görüş alışverişinde bulunuyor.

"Saat mefhumu yok, ilçemizi karış karış geziyoruz"

Günün her saati vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çetin, "Saat mefhumu yok, ilçemizi karış karış geziyoruz. Hal hatır sormadan, hayırlı işler dilemeden geçmiyoruz. Halkımızın istek ve önerilerini bire bir dinleme imkanı buluyoruz. Yapacağımız her türlü hizmette, projede ve yatırımda; ilçe sakinlerimizin fikrini alıyor ve onlara kulak veriyoruz" diye konuştu. - ANKARA